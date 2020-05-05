Dota 2 The International Turnuvası ertelendi
Oyuncuların merakla beklediği Dota 2 The International Turnuvası'nın ertelendiği duyuruldu. Valve tarafından yapılan açıklamada, "Dota topluluğundaki herkesin olabildiğince güvende kalmasını istiyoruz. The International turnuvasının tadını çıkarmak için, herkesi tekrardan ağırlayacağımız günü bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
2011 yılından bu yana espor dünyasında yer alan Dota 2 The International Turnuvası ile ilgili üzücü haber geldi.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle turnuvanın ertelendiği duyuruldu.
2021'DE GERÇEKLEŞECEK
Valve tarafından yapılan açıklamada, "Dota topluluğundaki herkesin olabildiğince güvende kalmasını istiyoruz. The International turnuvasının tadını çıkarmak için, herkesi tekrardan ağırlayacağımız günü bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Valve, ayrıca etkinliğin yeni tarihi hakkında araştırmaların devam ettiğini açıkladı. Etkinliğin büyük bir olasılıkla 2021'de gerçekleşmesi bekleniyor.
- 06.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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