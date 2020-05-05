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05 Mayıs 2020, Salı
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2 Turnuvası ertelendi

Dota 2 The International Turnuvası ertelendi

Oyuncuların merakla beklediği 2 Turnuvası'nın ertelendiği duyuruldu. Valve tarafından yapılan açıklamada, "Dota topluluğundaki herkesin olabildiğince güvende kalmasını istiyoruz. The tadını çıkarmak için, herkesi tekrardan ağırlayacağımız günü bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

2011 yılından bu yana espor dünyasında yer alan 2 Turnuvası ile ilgili üzücü haber geldi.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle turnuvanın ertelendiği duyuruldu.

2021'DE GERÇEKLEŞECEK

Valve tarafından yapılan açıklamada, "Dota topluluğundaki herkesin olabildiğince güvende kalmasını istiyoruz. The tadını çıkarmak için, herkesi tekrardan ağırlayacağımız günü bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Valve, ayrıca etkinliğin yeni tarihi hakkında araştırmaların devam ettiğini açıkladı. Etkinliğin büyük bir olasılıkla 2021'de gerçekleşmesi bekleniyor.


  1. 06.05.2020
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