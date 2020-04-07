Playstation 5 oyun kontrol cihazı görücüye çıktı - Son dakika ESPOR haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler ESPOR Oyunseverlere Playstation 5'ten müjde! Resmen tanıtıldı

Playstation 5 oyun kontrol cihazı görücüye çıktı

Playstation 5 oyun kontrol cihazı görücüye çıktı

Oyunseverlerin uzun süredir beklediği Playstation 5'in oyun kontrolcüsü resmen tanıtıldı. 'dan yapılan açıklamada yeni oyun konsolunun kontrol cihazı 'in ilk görselleri yayınlandı.

, oyunseverlerin uzun süredir beklediği Playstation 5'in oyun kontrolcüsünü resmen tanıttı.

Yapılan duyuruda kontrol cihazının görselleri görücüye çıkarıldı. Onlarca tasarım arasından seçilen oyun kontrol cihazında Sony'nin radikal bir değişikliğe giderek beyaz renklerden oluşması dikkat çekti.

Açıklamada yeni oyun kontrol cihazında titreşim seviyesinin Playstation 4'e oranla daha yüksek seviyede olduğu belirtilirken L2 ve R2 tuşlarının ise tuşa basma şiddetine göre oyunlarda farklı kombinasyonlar gerçekleştirmeye olanak sağladığı velirtildi.

Üzerinde hoperlör ve mikrofon da olan yeni kontrol cihazı ile ilgili daha detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşması bekleniyor.

  1. 08.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Playstation 5 oyun kontrol cihazı görücüye çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA