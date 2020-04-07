Playstation 5 oyun kontrol cihazı görücüye çıktı
Oyunseverlerin uzun süredir beklediği Playstation 5'in oyun kontrolcüsü resmen tanıtıldı. Sony Playstation'dan yapılan açıklamada yeni oyun konsolunun kontrol cihazı DualSense'in ilk görselleri yayınlandı.
Sony Playstation, oyunseverlerin uzun süredir beklediği Playstation 5'in oyun kontrolcüsünü resmen tanıttı.
Yapılan duyuruda DualSense kontrol cihazının görselleri görücüye çıkarıldı. Onlarca tasarım arasından seçilen oyun kontrol cihazında Sony'nin radikal bir değişikliğe giderek beyaz renklerden oluşması dikkat çekti.
Açıklamada yeni oyun kontrol cihazında titreşim seviyesinin Playstation 4'e oranla daha yüksek seviyede olduğu belirtilirken L2 ve R2 tuşlarının ise tuşa basma şiddetine göre oyunlarda farklı kombinasyonlar gerçekleştirmeye olanak sağladığı velirtildi.
Üzerinde hoperlör ve mikrofon da olan yeni kontrol cihazı ile ilgili daha detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşması bekleniyor.
- 08.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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