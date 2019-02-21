League of Legends 9.4: Hikâye Notları

League of Legends 9.4 Yaması ile birlikte hikaye notları da güncellendi. Sejuani, Udyr, Kayle ve Morgana için yeni hikayeler ve düzenlemeler yapıldı. Detaylar hemen aşağıda sizlerle.



SEJUANİ VE UDYR: LANETLİ SESSİZLİK



"Udyr de bu mutsuz kavuşmayı iple çekmiyordu doğrusu. Sejuani'nin ifadesi değişti, yüzü yumuşadı, sonra kurnaz kurnaz gülümsedi. "Hayır," dedi. "Tam da o sebepten yanımda olmanı istiyorum eski dostum."



KAYLE: YENİ YAŞAM ÖYKÜSÜ



"Zorlukların ve kargaşanın arttığı dönemlerde pek çok kişi hâlâ Kayle'ın döneceği umuduyla yaşıyor. Kimileriyse böyle bir günün asla gelmemesi için dua ediyor."



Kayle'ın yaşam öyküsüne gelen güncellemeler, şampiyonu doğumu sırasında gerçekleşen olaylarla daha uyumlu hale getirirken, kardeşi Morgana'yla arasındaki ilişkiyi de daha iyi ortaya koyuyor. Kayle sonunda Demacia'da adaletin yılmaz bir savunucusuna dönüşüyor. Bu da kardeşiyle olan bağlarını kopma noktasına getiriyor. Kendisi yüzyıllardır Demacia'da görülmese de suretiyle heykelleri Demacia kültürüne ve yargısına ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.



MORGANA: YENİ YAŞAM ÖYKÜSÜ



"Sihir yeniden güç kazandıkça, Morgana şafağın yaklaştığını hissedebiliyor."

Morgana'nın yeni yaşam öyküsünde, annesinin ona ve kardeşine verdiği hediyelerin doğurduğu sonuçlara odaklanıyoruz. Kardeşlerin arasındaki çalkantılı ilişkinin kaynağı da yine bu hediyeler. İki kardeş, babalarının ölümüyle birlikte birbirinden iyice uzaklaşıyor. Şimdilerde hayatını Demacia'nın kuytu köşelerinde geçiren Morgana, kardeşinin döneceği günü bekliyor.