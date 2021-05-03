Haberler BB Erzurumspor Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe BB Erzurumspor maçında Yılmaz Vural yere düştü

Son dakika spor haberleri: maçında yere düştü

'in 39. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı. Konuk ekibin teknik direktörü , kendisine doğru gelen topu tutmaya çalışırken yere düştü. İşte o anlar...

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:49
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe BB Erzurumspor maçında Yılmaz Vural yere düştü

'nin 'u ağırladığı mücadele ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri penaltıdan , ve kaydetti. BB Erzurumspor'un tek golü 'ten geldi.

Konuk ekip teknik direktörü mücadelede talihsiz bir an yaşadı. Kümede kalma savaşı veren BB Erzurumspor'da maçı heyecanla takip eden deneyimli çalıştırıcı kendisine doğru gelen topu tutmaya çalışırken yere düştü. Çabuk toparlanan Vural, herhangi bir sorun yaşamadı.

İşte o anlar...



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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