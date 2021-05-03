Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe BB Erzurumspor maçında Yılmaz Vural yere düştü

Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor'u ağırladığı mücadele ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri penaltıdan Jose Sosa, Enner Valencia ve Dimitris Pelkas kaydetti. BB Erzurumspor'un tek golü Özgür Sert'ten geldi.

Konuk ekip teknik direktörü Yılmaz Vural mücadelede talihsiz bir an yaşadı. Kümede kalma savaşı veren BB Erzurumspor'da maçı heyecanla takip eden deneyimli çalıştırıcı kendisine doğru gelen topu tutmaya çalışırken yere düştü. Çabuk toparlanan Vural, herhangi bir sorun yaşamadı.

İşte o anlar...







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır