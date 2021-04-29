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Erzurumspor-Medipol : 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 38. haftasında . Erzurumspor sahasında 'i konuk etti. Küme düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren mücadelede 10 kişi kalan Başakşehir 1-0'dan dönerek rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 17:56 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 18:14
BB Erzurumspor-Medipol Başakşehir: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Erzurumspor ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadelede düdük çaldı.

Kritik müsabaka öncesi 37'şer puanı bulunan iki ekip küme düşme hattında son derece hayati mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla konuk ekip oldu. Karşılaşmanın 18. dakikasından itibaren 10 kişi kalan turuncu lacivertliler, 1-0 geriden gelerek gülen taraf oldu.

Ev sahibi ekibin tek golü 5. dakikada 'dan gelirken, Başakşehir'in golleri Chadli (pen.) ve 'den geldi.

Bu skorla Başakşehir puanını 40'a yükseltirken, 37 puanda kaldı.

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