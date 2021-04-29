BB Erzurumspor-Medipol Başakşehir: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında BB Erzurumspor ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fırat Aydınus düdük çaldı.

Kritik müsabaka öncesi 37'şer puanı bulunan iki ekip küme düşme hattında son derece hayati mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Medipol Başakşehir oldu. Karşılaşmanın 18. dakikasından itibaren 10 kişi kalan turuncu lacivertliler, 1-0 geriden gelerek gülen taraf oldu.

Ev sahibi ekibin tek golü 5. dakikada Emrah Başsan'dan gelirken, Başakşehir'in golleri Chadli (pen.) ve Gulbrandsen'den geldi.

Bu skorla Başakşehir puanını 40'a yükseltirken, BB Erzurumspor 37 puanda kaldı.