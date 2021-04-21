BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Ligin 36. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynandı. BB Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor, Erzurum'da karşı karşıya geldi.



Maçın tek golü 90+6. dakikada Erzurumspor adına Obertan'dan geldi.

Bu sonuçla Erzurumspor, 34 puanla 18. sıraya yükseldi ancak düşme hattında kalmaya devam etti. Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

Erzurumspor gelecek hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.



MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

22. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kubilay Kanatsızkuş'un bekletmeden vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.

28. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Ricardo Gomes topa kafayı vurdu ancak kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etti.

34. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

39. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, Gomes'in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)



54. dakikada Fofana'nın sol kanattan arka direğe açtığı ortaya yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top kaleci Szumski'de kaldı.

58. dakikada sol kanattan arka direğe doğru kullanılan serbest atışta Adem Büyük'ün vole vuruşunda top savunmadan sekerek Hadebe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun da vole vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

83. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

90+2. dakikada Rashani, soldan ceza sahasına girerken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık, VAR odasından gelen uyarı üzerine, müdahalenin ceza sahası dışında yapıldığına işaret ederek, penaltıyı iptal etti ve serbest vuruş kararı verdi. Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

90+6. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Ceza sahası yayı içinde topla buluşan Obertan'ın dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelere gitti: 1-0.

Karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 kazandı.