Haberler BB Erzurumspor Fırsat tepti

Fırsat tepti

, devre arasında ’a geçen eski oyuncusu Ackah’ın 34’te kızardığı mücadelede Dadaş’ı geçemedi. Bakkal, Ackah’a tepki gösterdi.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 22:37 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Fırsat tepti
ve , kozlarını 'da paylaştı. Dadaşlar, 28'de kazanılan penaltıda 'in golüyle öne geçti. Kayserili eski futbolcu Ackah, 'le yaşanan gerilim sonrası üst üste iki sarı kartla 34'te kızardı. 45+2'de 'de 'in frikiği direkten döndü. Kayseri, 72'de 'la maçın sonucunu belirledi: 1-1. Kayseri ekibi, üst üste 2 beraberlikle yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Kritik maçta 56 dakika 10 kişi oynayan mavi-beyazlılar da üst üste 2 beraberlikle, yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.
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