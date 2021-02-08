Fırsat tepti

Erzurumspor ve Kayserispor, kozlarını Erzurum'da paylaştı. Dadaşlar, 28'de kazanılan penaltıda Aatif'in golüyle öne geçti. Kayserili eski futbolcu Ackah, Aziz'le yaşanan gerilim sonrası üst üste iki sarı kartla 34'te kızardı. 45+2'de Kayseri'de Sabovic'in frikiği direkten döndü. Kayseri, 72'de İlhan'la maçın sonucunu belirledi: 1-1. Kayseri ekibi, üst üste 2 beraberlikle yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Kritik maçta 56 dakika 10 kişi oynayan mavi-beyazlılar da üst üste 2 beraberlikle, yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.