Dadaş evinde siftah yaptı

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor, konuk ettiği A.Gücü'nü yenip, 6 puanlık bir galibiyet aldı. Dadaşlar, ligde bu sezon evinde ilk kez kazandı. Başkent ekibi ise üst üste 2. yenilgisini aldı. Mavi-beyazlılar, evindeki son galibiyetini 2018-19'da Bursa'yı 2-0 yenerek almıştı.

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Erzurum'a galibiyeti, 68'de Novikovas'ın asistinde Cenk'ten getirdi. Yan hakemin ofsayt kararı ile iptal edilen gol, VAR'dan gelen uyarı üzerine geçerli sayıldı. Dadaş'ta 73'te 2. sarıyı gören Boumal, A.Gücü'nde 90+8'de Çekiçi, maç sonu da itirazdan Paintsil, kırmızı gördü.

BAKKAL: GALIBIYETI HAK ETTIK

Erzurum'un hocası Mesut Bakkal, "Net pozisyonlar bulduk. Uzun zamandır kazanamamanın verdiği stres vardı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bize büyük bir avantaj sağlayacak" dedi.

"VAR'DAN GÖRMEDİLER"

A.Gücü teknik sorumlusu Necati Erkmen, hakemler isyan etti: "Golün öncesinde oyuncumuzun ağzında kanama vardı ve herhangi bir faul çıkmadı. VAR'dan görülmesini beklerdik"