Haberler BB Erzurumspor Dadaş evinde siftah yaptı

Dadaş evinde siftah yaptı

Ateş hattındaki , direkt rakibi 'nü ’le devirdi. Bu sezon sahasında ilk kez galip geldi.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 22:17 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Dadaş evinde siftah yaptı

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren , konuk ettiği A.Gücü'nü yenip, 6 puanlık bir galibiyet aldı. Dadaşlar, ligde bu sezon evinde ilk kez kazandı. ekibi ise üst üste 2. yenilgisini aldı. Mavi-beyazlılar, evindeki son galibiyetini 2018-19'da 'yı 2-0 yenerek almıştı.

3 KIRMIZI KART ÇIKTI
'a galibiyeti, 68'de 'ın asistinde 'ten getirdi. Yan hakemin ofsayt kararı ile iptal edilen gol, 'dan gelen uyarı üzerine geçerli sayıldı. Dadaş'ta 73'te 2. sarıyı gören Boumal, A.Gücü'nde 90+8'de Çekiçi, maç sonu da itirazdan , kırmızı gördü.

BAKKAL: GALIBIYETI HAK ETTIK
Erzurum'un hocası , "Net pozisyonlar bulduk. Uzun zamandır kazanamamanın verdiği stres vardı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bize büyük bir avantaj sağlayacak" dedi.

"VAR'DAN GÖRMEDİLER"
A.Gücü teknik sorumlusu , hakemler isyan etti: "Golün öncesinde oyuncumuzun ağzında kanama vardı ve herhangi bir faul çıkmadı. VAR'dan görülmesini beklerdik"

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