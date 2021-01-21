Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, genel olarak oynanan oyundan memnun olduğunu, ancak sonuçtan memnun olmadığını söyledi.

Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım halinde oynamaya çalıştıklarını belirterek, "Oyunun geneline baktığımız zaman planladığımız gibi gitti ama sonuçtan memnun değilim." dedi.

Takımdaki gelişimin iyi olduğunu dile getiren Bakkal, "Takım gelişimini görebiliyorum özellikle savunma disiplininden çok memnunum. Takım halinde yakın oynama diyebilirim ki pozisyon vermeden maçı bitirdik. Uzaktan gol yedik ve rakibin risk alacağız zamanda kötü zamanda golü yedik. Biz de bu riskleri alma durumunda oyuncu değişikliği yapıp skoru daha da farklılaştırmayı düşünüyorduk." diye konuştu.

Bakkal, ligde 1 puanın önemli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Beraberlikten sonra onlar savunma mantelitesini farklılaştırmaya çoğaltmaya başladılar. Kazanamadığımız için üzgünüm. Öne geçiyorsunuz sonra berabere kalıyorsunuz ve iyi oynayan bir takım var. Pozisyon vermeden puan kaybetmek üzücü. Şimdi dinleneceğiz ve daha güçlü döneceğiz. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Özellikle bu soğuk havada zor şartlarda dirençli, bilinçli ve anlamlı mücadele sergilediler. Ankaragücü maçıyla daha güçlü döneceğiz. İki takımı da tebrik ediyorum."