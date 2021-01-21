BB Erzurumspor - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...
İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Szumski, Leo, Da Costa, Kamgang, Murat, Omolo, Mayega, Cenk Ahmet, Emrah, Aatıf, R. Gomes
Alanyaspor: Marafona, Fatih, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Bakasetas, Salih, Babacar, Davidson, Bareiro
SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
BB Erzurumspor'un sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği karşılaşma saat 16.00'da başladı. Zorlu mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.