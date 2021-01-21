Haberler Süper Lig BB Erzurumspor - Alanyaspor | CANLI

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'in 20. haftasında , sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:59
BB Erzurumspor - Alanyaspor | CANLI

'in 20. haftasında , sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Leo, Da Costa, Kamgang, Murat, Omolo, Mayega, Cenk Ahmet, Emrah, Aatıf, R. Gomes

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Bakasetas, Salih, Babacar, Davidson, Bareiro

SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BB Erzurumspor'un sahasında 'u konuk edeceği karşılaşma saat 16.00'da başladı. Zorlu mücadele ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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