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- maçı öncesi 'dan 'ceza sahası' tepkisi! "Böyle saçmalık olur mu?"

Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulunurken, ilginç bir olaya dikkat çekti. 'nda bu yaz oynanması planlanan öncesinde ceza alanının yıpranmaması için burada ısınmalarının yasaklandığını belirten Yalçın, "Ceza alanı içini izin vermediği için kullanamıyoruz. O zaman neden burada maç oynatıyorsunuz. Anlayamadım mantığını. Nasıl bir mantık bu?" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:49
Karagümrük - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan 'ceza sahası' tepkisi! "Böyle saçmalık olur mu?"

Teknik Direktörü , maçı öncesi 'nda uygulanan ilginç 'ceza sahası' yasağına tepki gösterdi.

'ndaki mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Stadyum güzel, zemin çok güzel. Kulübeler çok uzak. Sahanın da çok altında. Çok mantıksız olmuş bence." ifadelerini kullandı.

"O ZAMAN MAÇI NEDEN BURADA OYNATIYORSUNUZ!"
'nın öncesinde ceza alanının yıpranmaması için burada ısınmaları yasakladığını belirten Sergen Yalçın, "Kaleciler nerede ısınıyorlar, bir bakın. Ceza alanı içini UEFA izin vermediği için kullanamıyoruz. O zaman neden burada maç oynatıyorsunuz. Anlayamadım mantığını. Nasıl bir mantık bu?" dedi.

Beşiktaş'ın genç hocası, " maçı oynanıyor ama biz ceza alanını kullanamıyoruz. Anlayamadım ben bunu." diyerek sözlerini noktaladı.

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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