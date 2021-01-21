Karagümrük - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan 'ceza sahası' tepkisi! "Böyle saçmalık olur mu?"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda uygulanan ilginç 'ceza sahası' yasağına tepki gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Stadyum güzel, zemin çok güzel. Kulübeler çok uzak. Sahanın da çok altında. Çok mantıksız olmuş bence." ifadelerini kullandı.

"O ZAMAN MAÇI NEDEN BURADA OYNATIYORSUNUZ!"

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finali öncesinde ceza alanının yıpranmaması için burada ısınmaları yasakladığını belirten Sergen Yalçın, "Kaleciler nerede ısınıyorlar, bir bakın. Ceza alanı içini UEFA izin vermediği için kullanamıyoruz. O zaman neden burada maç oynatıyorsunuz. Anlayamadım mantığını. Nasıl bir mantık bu?" dedi.

Beşiktaş'ın genç hocası, "Türkiye Ligi maçı oynanıyor ama biz ceza alanını kullanamıyoruz. Anlayamadım ben bunu." diyerek sözlerini noktaladı.

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.