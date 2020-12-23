BB Erzurumspor Denizlispor 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan deplasman ekibi altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri yıldız golcüsü Hugo Rodallega kaydetti.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Denizlispor puanını 12'ye yükseltti. Kötü gidişatını sürdüren BB. Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.



KOŞUVAK'LA İKİDE İKİ!

Yeni hocası Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta lider Alanya'yı deviren Horozlar, Erzurum engelini de kayıpsız geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

GALİBİYET HASRETİ 11 MAÇA ÇIKTI!

Ligde üst üste yenilgiler yaşayan Dadaşlar, Denizlispor'a da 2-1 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Sissoko'nun ceza sahasına derinleme pasında Gomes topa hamle yaptı ancak dokunamayınca top kaleci Cenk'in kontrolünde auta çıktı.



9. dakikada Denizlispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Sagal'ın sert şunda defansa çarpan topu kaleci Kayacan güçlükle kornere çeldi.



12. dakikada gelişen Denizlispor atağında Lopes ceza sahasından sert vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.



19. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Osman'ın ortasında arka direkte topa gelişine vuran Sissoko topu farklı şekilde auta gönderdi.



22. dakikada Denizlispor defasına baskı yapan Sadiku kazandığı topla ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci Cenk son anda topu kornere çeldi.



25. dakikada Denizlispor atağında Sagal'ın pasıyla topla buluşan Bakalorz uzaktan sert vurdu, top üstten auta çıktı.



35. dakikada Denizlispor atağında Sagal'ın pasıyla topla buluşan Rodallega çalımlarla ceza sahasına girdi sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1



42. dakikada Rodallega'nın pasıyla topla buluşan Sagal'ın sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.



45. dakikada Denizlispor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Bakalorz sert vurdu kaleci Kayacan topu son anda kontrol etti.

55. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Sagal'ın yaptığı ortada ceza alanında topla buluşan Rodallega, ağları havalandırdı: 0-2

66. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Emrah Başsan'ın ortasında Osman Çelik topla buluştu. Son anda araya giren savunma, topu kornere attı.

67. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ceza alanında Hasan Hatipoğlu topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

69. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattaki İbrahim Akdağ'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan çaprazdan plasesini yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2

72. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ceza alanında topla buluşan Ricardo Gomes dönerek şutunu çekti. Kaleci Hüseyin Altıntaş, iyi bir refleksle topu uzaklaştırdı.

77. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında, topla ilerleyen ve ceza alanına giren Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

86. dakikada kontratağa çıkan konuk ekipte Rodallega, rakibini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

87. dakikada ev sahibi ekibin atağında Novikovas, ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



