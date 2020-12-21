Haberler BB Erzurumspor Son dakika: BB. Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi!

Son dakika: BB. Erzurumspor'da 'in görevine son verildi!

'de flaş bir ayrılık gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yeni göreve getirilen dönemi sona erdi.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 22:37 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 22:56
Son dakika: BB. Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi!

ekiplerinden 'da 'le yollar ayrıldı. Son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan mavi-beyazlılarda üst üste alınan kötü sonuçların ardından 41 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verildi.

Kısa süre önce göreve getirilen Hüseyin Çimşir, BB. Erzurumspor'un başında 4 maça çıktı ve hepsinde sahadan mağlup ayrıldı. Çimşir'in takımı bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi.

İşte Hüseyin Çimşir'in BB. Erzurumspor karnesi: 0-2 Konyaspor 0-3 Hatayspor 0-1 Gençlerbirliği 0-4 Beşiktaş

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