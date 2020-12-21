Son dakika: BB. Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi!

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı. Son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan mavi-beyazlılarda üst üste alınan kötü sonuçların ardından 41 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verildi.

Kısa süre önce göreve getirilen Hüseyin Çimşir, BB. Erzurumspor'un başında 4 maça çıktı ve hepsinde sahadan mağlup ayrıldı. Çimşir'in takımı bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi.

İşte Hüseyin Çimşir'in BB. Erzurumspor karnesi: 0-2 Konyaspor 0-3 Hatayspor 0-1 Gençlerbirliği 0-4 Beşiktaş