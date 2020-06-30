B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçına hazır!
B.B Erzurumspor, yarın evinde karşı karşıya geleceği Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Osmanlıspor'dan alınan 1-3'lük deplasman galibiyeti ile şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Adana Demirspor karşısında tek hedef galibiyet.
Maçın öneminin yüksek olduğunu ve galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini ifade eden Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Ligin sonuna yaklaştıkça her maç çok anlam ifade ediyor. Evet arkamızda rakiplerimiz var en azından biz işimizi doğru yaptığımız sürece arkamızdakilerin durumu çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Çünkü puan olarak öndeyiz. Şimdi evet Osmanlıspor maçını unuttuk. O gün sevindik, mutlu olduk. Şimdi bugün itibariyle zorlu bir haftaya giriyoruz. Çarşamba günü çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Rakip gibi gördüğümüz Adana Demirspor ile kendi evimizde oynayacağız. Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor, umarım onlara layık oluruz." diye konuştu.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 10:26
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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