Zor ama hazırız

Koronavirüs sonrası yeniden futbola dönmeye hazırlanan BB Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş, karamsar değil. Kalan 6 haftayı en iyi şekilde yönetebilecek gücü sahip olduklarını belirten Üneş, şöyle devam etti: "Futboldan yaklaşık 3 ay uzak kalıp tekrardan başlamak... Futbolun içinde olanlar bilir, bu çok kolay bir şey değil. İnşallah bu işleri aşar, futbol oynarız ama şu an Erzurumspor olarak futbolun geleceğine dair çok fazla şey düşünemiyoruz. Çünkü kadromuz ve camiamız bunun için çok güçlü.



ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI

Salgın sürecinin her alanı olumsuz yönde etkilediğine belirten Üneş, futbolcu sağlığına dikkati çekerek, "Futboldan daha önemli şeyler var. Evet futbol ekonomisi ülkemiz için çok önemli ama futboldan öte sporcularımızın sağlığı gerçekten çok çok daha önemli. Bu ülke bir şekilde ayaklarının üzerinde durur, bu sezon olur ya da olmaz yine önüne bakar ama burada daha büyük sıkıntıların yol açmasının bizlerde bırakacağı iz çok daha ağır olabilir" diye konuştu.



Ligde 47 puanla ikinci sırada bulunan mavibeyazlı ekibin başkanı Halil Üneş, "Psikolojik bir süreç var, yani zor bir süreç bizi bekliyor. İmkanlarımız doğrultusunda şartlarımızı zorlayacağız" şeklinde konuştu.