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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Dadaş'tan imza şov!

Dadaş'tan imza şov!

Erzurumspor, yeni sezon öncesi ettiği 15 futbolcuya tören düzenledi Başkan , “Yüzde 95 toparladık. Gidip, gelenler olur” diye konuştu.

Süper Lig'e beklemeden çıkmak isteyen Erzurumspor, ettiği 15 futbolcu için imza töreni düzenledi. Başkan 'in katılımıyla gerçekleşen törende Obertan, Pote, Aykut Demir, Cenk Ahmet, Emre Gültekin, Tunay Deniz, Osman Çelik, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş, Cem Barlık, Batuhan Artarslan, Hasan Hatipoğlu, Murat Uçar, Mücahit Albayrak ve Batuhan Ünsal forma giyip imza attı. Başkan Hüseyin Üneş, takımın yüzde 95 tamamlandığını belirtirken, "Gidip gelenler olacaktır. Yabancı konusunda sadece netleşmeyen Sunu var, onunla da müzakerelerimiz sürüyor. Hocamız kadroda görmek istiyor. Kadromuzda tutabilmek için görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

  1. 8.8.2019
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