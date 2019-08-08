Dadaş'tan imza şov!

Süper Lig'e beklemeden çıkmak isteyen BB Erzurumspor, transfer ettiği 15 futbolcu için imza töreni düzenledi. Başkan Hüseyin Üneş'in katılımıyla gerçekleşen törende Obertan, Pote, Aykut Demir, Cenk Ahmet, Emre Gültekin, Tunay Deniz, Osman Çelik, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş, Cem Barlık, Batuhan Artarslan, Hasan Hatipoğlu, Murat Uçar, Mücahit Albayrak ve Batuhan Ünsal forma giyip imza attı. Başkan Hüseyin Üneş, takımın yüzde 95 tamamlandığını belirtirken, "Gidip gelenler olacaktır. Yabancı konusunda sadece netleşmeyen Sunu var, onunla da müzakerelerimiz sürüyor. Hocamız kadroda görmek istiyor. Kadromuzda tutabilmek için görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.