"Galatasaray’ı yenmemiz gerekirdi”
Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Galatasaray karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayıp maçtan 1-1 beraberlikle dönen BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, Galatasaray’a karşı iyi mücadele ettiklerini fakat galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Göğüs sponsorluğu için Eminevim Şirketler Grubu ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirten Üneş, "Sezon başında yaptığımız sözleşme dahilinde reklam organizasyonlarımızı satmıştık. Göğüs reklamını geri aldık ve Eminevim ile anlaştık. Türkiye'nin en güçlü markalarından birisi tabii Erzurumspor ismiyle bir araya gelince daha güçlü bir ivme kazanacağını düşündük. Emin bey de bizleri heyecanla, mutlulukla karşıladı ve sezon sonuna kadar böyle bir sponsorluk anlaşması yaptık. Biz de Erzurumspor olarak aldığımızın karşılığını misliyle geri verirsek gelecek yıllarda da bu anlaşmanın devam edeceğini düşünüyoruz. Sponsorluk anlaşmamız 1.5 milyon TL'ye oldu. Kazan kazan düşüncesiyle yaptığımız bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Eminevim Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ise şunları söyledi:
"Erzurum bizim bir nevi ikinci vatanımız oldu. Bolu'da olmamıza rağmen Erzurum'da daha büyük bir yatırım yapıyoruz. Bütün personelimiz dün Galatasaray maçında Erzurumspor'un formasında bizim ismimizi gördü. Böyle genç ve dinamik bir yönetimle böyle bir anlaşma yapmak mutluluk verici. Yönetici arkadaşlarımız Erzurumspor'u istenilen yere çıkaracaklarına inanıyorlar. Böyle kendilerine güvenen yönetime biz de inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 04.03.2019
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
"Galatasaray’ı yenmemiz gerekirdi” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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