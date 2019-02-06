Erzurumspor Arsen Khubulov ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Arsen Khubulov ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sezon başında transfer edilen orta saha oyuncusu Arsen Khubulov'un kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Arsen Khubulov'un kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Arsen Khubulov'a formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
- 6.2.2019 23:05
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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