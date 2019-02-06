Erzurumspor Arsen Khubulov ile yollarını ayırdı
06 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Erzurumspor ile yollarını ayırdı

Erzurumspor Arsen Khubulov ile yollarını ayırdı

ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sezon başında transfer edilen orta saha oyuncusu 'un kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Arsen Khubulov'un kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Arsen Khubulov'a formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


  1. 6.2.2019 23:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erzurumspor Arsen Khubulov ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN