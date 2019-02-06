Erzurumspor Arsen Khubulov ile yollarını ayırdı

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sezon başında transfer edilen orta saha oyuncusu Arsen Khubulov'un kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Arsen Khubulov'un kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Arsen Khubulov'a formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."