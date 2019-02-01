Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
01 Şubat 2019, Cuma
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Erzurumspor'da maçı hazırlıkları

Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

'in 20. haftasında 'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Çalışmaya, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen tüm futbolcular katıldı.

Mavi-beyazlı ekip, 3 Şubat Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.

  1. 1.2.2019 19:48
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