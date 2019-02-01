Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Çalışmaya, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen tüm futbolcular katıldı.
Mavi-beyazlı ekip, 3 Şubat Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.
- 1.2.2019 19:48
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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