Erzurumspor’dan çifte bomba!

İkinci yarıda sıkıntılı bölgeden uzaklaşmak isteyen Erzurumspor, transfer taarruzuna başladı. Mavi-beyazlılar, Süper Lig'den ve Spor Toto 1. Lig'den kulüplerle girdiği transfer savaşından zaferle ayrıldı. Erzurum kurmayları, Rize, Malatya ve Akhisar'ın da peşinde olduğu Polonya'da Legia Varşova forması giyen, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan stoper Michal Pazdan'la her konuda anlaştı. 31 yaşında ve 1.81 boyundaki tecrübeli yıldız ön libero pozisyonunda da oynayabiliyor. 35 kez milli takım formasını giyen Pazdan, bu sezon Legia'da 7 maçta boy gösterdi. Polonya'da 3 kez lig şampiyonluğu, iki defa da kupa şampiyonluğu yaşadı. Erzurum'un bir diğer bombası ise Bursa'dan ayrılan Bogdan Stancu oldu. G.Saray, Ordu, G.Birliği ve Bursa'da oynayan Rumen golcü, G.Birliği ile imza aşamasındayken, Dadaş devreye girdi ve tecrübeli yıldızı kaptı. Timsah'ta beklentileri karşılayamayan 31 yaşındaki Stancu, bu sezon 8 maçta oynadı ve ne gol ne de asist yapabildi.