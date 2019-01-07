Erzurumspor’dan çifte bomba! – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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’dan çifte bomba!

Erzurumspor’dan çifte bomba!

Dadaş, , Akhisar ve ’nın da peşinde olduğu Polonyalı milli stoper Pazdan ile G.Birliği’nin imza aşamasına getirdiği Rumen golcü Stancu’yu kaptı.

İkinci yarıda sıkıntılı bölgeden uzaklaşmak isteyen , taarruzuna başladı. Mavi-beyazlılar, 'den ve 1. Lig'den kulüplerle girdiği transfer savaşından zaferle ayrıldı. Erzurum kurmayları, , ve Akhisar'ın da peşinde olduğu Polonya'da forması giyen, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan stoper Michal Pazdan'la her konuda anlaştı. 31 yaşında ve 1.81 boyundaki tecrübeli yıldız ön libero pozisyonunda da oynayabiliyor. 35 kez milli takım formasını giyen Pazdan, bu sezon Legia'da 7 maçta boy gösterdi. Polonya'da 3 kez lig şampiyonluğu, iki defa da kupa şampiyonluğu yaşadı. Erzurum'un bir diğer bombası ise 'dan ayrılan Bogdan Stancu oldu. G.Saray, , G.Birliği ve Bursa'da oynayan Rumen golcü, G.Birliği ile imza aşamasındayken, Dadaş devreye girdi ve tecrübeli yıldızı kaptı. Timsah'ta beklentileri karşılayamayan 31 yaşındaki Stancu, bu sezon 8 maçta oynadı ve ne gol ne de asist yapabildi.

  1. 7.1.2019
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