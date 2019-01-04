BB Erzurumspor Pazdan savaşında
04 Ocak 2019, Cuma
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BB Erzurumspor Pazdan savaşında

BB Erzurumspor Pazdan savaşında

’den birçok takımla görüşen Polonyalı stoperin son talibi Erzurumspor oldu. Dadaşlar’ın anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ekipleri, karşı karşıya geldi. Daha önce Y.Malatya ve Akhisar'ın talip olduğu Michal Pazdan, bu kez de Erzurumspor'un gündemine geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Polonyalı stopere talip olan mavi-beyazlıların, kulübü 'ya 750 bin euro teklif ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki savunmacıya da cazip bir teklif sunan Dadaş'ın tranfseri bitirme aşamasına getirdiği ifade edildi. Polonya Milli Takımı'yla 35 maça çıkan Pazdan, bu sezon 7 karşılaşmada görev yaptı.

"LOVE VE LARIN'I ISTERIZ AMA..."

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 'tan Vagner Love ve Cyle Larin'le ilgilendikleri iddialarına; "İkisi de önemli isimler, elbette ki isteriz ama kazandıkları ücretler de çok önemli. Bu rakamları kaldıramayız" yanıtını verdi.

  1. 4.1.2019
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