BB Erzurumspor Pazdan savaşında
Süper Lig’den birçok takımla görüşen Polonyalı stoperin son talibi Erzurumspor oldu. Dadaşlar’ın anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri, karşı karşıya geldi. Daha önce Y.Malatya ve Akhisar'ın talip olduğu Michal Pazdan, bu kez de Erzurumspor'un gündemine geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Polonyalı stopere talip olan mavi-beyazlıların, kulübü Legia Varşova'ya 750 bin euro teklif ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki savunmacıya da cazip bir teklif sunan Dadaş'ın tranfseri bitirme aşamasına getirdiği ifade edildi. Polonya Milli Takımı'yla 35 maça çıkan Pazdan, bu sezon 7 karşılaşmada görev yaptı.
"LOVE VE LARIN'I ISTERIZ AMA..."
Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş'tan Vagner Love ve Cyle Larin'le ilgilendikleri iddialarına; "İkisi de önemli isimler, elbette ki isteriz ama kazandıkları ücretler de çok önemli. Bu rakamları kaldıramayız" yanıtını verdi.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
BB Erzurumspor Pazdan savaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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