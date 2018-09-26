BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek sesleri
BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.
BB Erzurumspor'da alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Erzurum ekibinin, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra İHA muhabirine konuşan Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, Mehmet Özdilek ile görüşme halinde olduklarını ve 1-2 gün içerisinde anlaşma sağlamayı beklediklerini ifade etti.
52 yaşındaki Mehmet Özdilek, son olarak geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor'un başında görev yapmıştı.
- 26.9.2018 13:45
- Güncelleme: 26.9.2018 15:18
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Toplam 5
Yorum
asd hoca artıks endende gına geldi caneride al git ne olur
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Q7’ye Süreyya morali
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Tarafkartal Q7 severim seni ama boş çalım ve orta yapıyorsun! Topu zamanın kullanmalısın! Ve Ljajic GİBİ bir oyuncu var çok gol atarsın! Takım için oyna
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süleyman şah sn.ali koç,sayın başkanım,lütfen taraftarların da gözleri var,akılları var,istatistik tutabilirler...takım bjk'den daha iyi değil...
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