BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek sesleri
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Erzurumspor'da sesleri

    BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek sesleri

    Erzurumspor Başkanı , ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

    Erzurumspor'da alınan başarısız sonuçların ardından ile yollar ayrıldı. 'de ilk sezonunu geçiren ekibinin, teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra muhabirine konuşan Kulüp Başkanı , Mehmet Özdilek ile görüşme halinde olduklarını ve 1-2 gün içerisinde anlaşma sağlamayı beklediklerini ifade etti.

    52 yaşındaki Mehmet Özdilek, son olarak geçtiğimiz sezon 'un başında görev yapmıştı.

    1. 26.9.2018 13:45
    2. Güncelleme: 26.9.2018 15:18
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