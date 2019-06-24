Turkish athlete bags bronze medal in European Games
Jak Ali Harvey wins bronze medal in 100-meter athletics category in Minsk 2019.
Turkish athlete Jak Ali Harvey won a bronze medal in the 2019 European Games held in Belarus on Sunday.
Harvey bagged the bronze medal in men's 100-meter athletics category in Minsk 2019 with a degree of 10.42 seconds.
It is the second medal of Turkey in the 2019 European Games as the first one of the day came in archery.
Turkish mixed compound team, Yesim Bostan and Evren Cagiran won bronze medal earlier Sunday.
- 24.06.2019
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thebarbaros biz de unutamadık. 20 yaşındaki ferdinand, dünya şampiyonu almanya'nın efsanı kalecisi schumacher'le kedinin fareyle oynadığı gibi oynamıştı
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Umut Meraş tıkandı
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murat1903 zaten adamın piyasa değeri 800 bin eur biz gittik 1.82 m verdik bırakın kalsın
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Beşiktaş'a Umut Meraş şoku
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Yorum
tank bursadan topcu almayın
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