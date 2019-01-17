Australian Open: World no. 1 Halep beats Kenin
17 Ocak 2019, Perşembe
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: World no. 1 beats Kenin

Australian Open: World no. 1 Halep beats Kenin

Romanian Simona beats 2-1 to reach 3rd round

World number one Simona beat to reach the third round in the on Thursday.
The Romanian top-seeder beat Kenin in 2-1 by 6-3, 6-7(5-7), 6-4.
"I have no idea how I won," Halep said after the match.
Halep will face American Venus Williams in the third round.

  1. 17.1.2019 19:02
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