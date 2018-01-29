Turkish tennis player wins 2nd in Egypt tournament
Berfu Cengiz and Bosnian partner place 2nd at International Tennis Federation tournament in Sharm el-Sheikh, Egypt.
A Turkish tennis player and her partner won second place in women's doubles at a tournament in Egypt, the Turkish Tennis Federation announced on Sunday.
Turkey's Berfu Cengiz and Bosnia's Jasmina Tinjic faced New Zealanders Jade Lewis and Erin Routliff at an International Tennis Federation (ITF) tournament in Sharm el-Sheikh, said a federation statement.
Cengiz and Tinjic were defeated in the final round of the game with a score of 6-1, 5-7, and 12-10.
For placing second, they shared a $15,000 prize, the statement said.
- 29 January 2018, Monday
- Modified: 09:37
-
Çok büyük bir kayıp
Toplam 3
Yorum
Doğrusöz Aykut Kocaman'ın bu takımda hocalık yapacak kapasitesi yok. Sezon başında bunu yazmıştım. Valbuena'yı da kendini de bitiriyor. Çok yazık
-
Ndiaye Stoke City'de
Toplam 4
Yorum
GS Hayırlısı olsun, sezon sonunu daha yüksek bir bonservis bedeline satılır, yerine transfer şart.
-
Kimseye yaramadı
Toplam 1
Yorum
FB Valbuena ve Eljif yada Oguz Kaan ikilisiyle başlaymayacak kadar korkak bir teknik adam. Bitik Trabzona resmen maçı hediye etti yazık Aykut
Turkish tennis player wins 2nd in Egypt tournament haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.