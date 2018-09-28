Return to Derdiyok
After the game against Akhisar Belediyespor, Fatih Terim is expected to go for rotation in squad.
Terim, for the game top be played against BB Erzurumspor, will give chance to Eren Derdiyok on center forward position.
With Onyekuru failing to live up to expectations as a forward player in Akhisarspor game, Fatih Terim is now considering him as a winger and Derdiyok in his place as a goalscorer...
- 28.9.2018 13:00
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Adis Jahovic, Göztepe ve Beşiktaş maçlarını kaçıracak
Toplam 2
Yorum
isyan adını değiştirsin yusuf yusuf koysun
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Trabzonspor ile Kasımpaşa 19. randevuda
Toplam 1
Yorum
maho Kasım paşa maçından sonra yolcu var benden söylemesi bu hocayla bu iş olmaz hocası takım çıksa trabzon kazanır.
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ ALPER VE OZAN İLE TAKILMAYA BAŞLAMIŞTIR.
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