Return to Derdiyok – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Return to Derdiyok

    Return to Derdiyok

    After the game against , is expected to go for rotation in squad.

    Terim, for the game top be played against BB Erzurumspor, will give chance to on center forward position.

    With Onyekuru failing to live up to expectations as a forward player in Akhisarspor game, is now considering him as a winger and Derdiyok in his place as a goalscorer...

    1. 28.9.2018 13:00
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