Galatasaray defeat Sivas Belediyespor 5-1
Galatasaray's substitutes get job done in Istanbul in Turkish Cup's first leg match
Galatasaray defeated Sivas Belediyespor on Tuesday evening, 5-1, to start the Ziraat Turkish Cup journey on a positive note.
The first leg match of the fifth round in Istanbul's Turk Telekom Stadium saw Galatasaray boss Igor Tudor giving chances to players who had limited playing time in the league matches.
The bench team did not disappoint Tudor; left winger Yasin Oztekin scored two goals while right winger Sinan Gumus also performed well with a goal and three assists.
Emrah Bassan and Eren Derdiyok also added goals to Galatasaray's win, while lower-tier team Sivas Belediyespor found a goal in the 78th minute.
Ten teams were on display on Tuesday in the cup matches, here are the full results:
Kars 36 Spor - Genclerbirligi: 1-2
Besiktas - Manisaspor: 9-0
Ankara Demirspor - Akhisarspor: 0-3
Osmanlispor - Yeni Malatyaspor: 3-1
Galatasaray - Sivas Belediyespor: 5-1
- 29 November 2017, Wednesday
- Modified: 09:05
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Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
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''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
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Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
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