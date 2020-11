Turkey announces national squad for November matches

Turkey will first face Croatia in a friendly match on Nov. 11, before seeking victories in Nations League.

The national team will take on Russia and Hungary in Nations League on Nov. 15 and Nov. 18, respectively.

Turkey's squad:

Goalkeepers: Mert Gunok (Medipol Basaksehir), Gokhan Akkan (Caykur Rizespor), Ugurcan Cakir (Trabzonspor)

Defenders: Caner Erkin (Fenerbahce), Caglar Soyuncu (Leicester City), Kaan Ayhan, Mert Muldur (Sassuolo), Zeki Celik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Nazim Sangare (Fenerbahce), Ozan Kabak (Schalke), Mert Cetin (Hellas Verona)

Midfielders: Omer Bayram (Galatasaray), Abdulkadir Omur (Trabzonspor), Irfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Ozcan, Deniz Turuc (Medipol Basaksehir), Dorukhan Tokoz (Besiktas), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Calhanoglu (AC Milan), Okay Yokuslu ( Celta Vigo), Orkun Kokcu (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahce), Yusuf Yazici (Lille), Cengiz Under (Leicester City),

Forwards: Cenk Tosun (Everton), Burak Yilmaz (Lille), Enes Unal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Dusseldorf)