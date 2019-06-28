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28 Haziran 2019, Cuma
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to sign goalkeeper Neto

Barcelona to sign Valencia goalkeeper Neto

On Wednesday, Barca agree to deal their backup goalkeeper Cillesen to .

agreed on a deal for goalkeeper on Thursday.

The 29-year-old Brazilian goalkeeper will sign a 4-year contract with Barcelona, the Spanish club said in a statement on its website.

"FC Barcelona and Valencia CF have reached an agreement for the transfer of the player Norberto Murara Neto," the club said.

"The player will be signing a contract with the club for the next four seasons, until the end of the 2022/23 season, and his buyout clause has been set at 200 million euros [$228 million]," the club added.

The Spanish giant will pay €26 million ($30 million) plus €9 million ($10 million) in add-ons to Valencia for Neto.

On Wednesday, Barcelona had agreed to deal their backup goalkeeper Jasper Cillessen to Valencia.

Valencia will pay Barca €35 million ($40 million) for the 30-year-old Dutch goalkeeper.

In an earlier statement, Barca expressed gratitude for the Dutch international, who never made it to be the first option for the Spanish giants.

  1. 28.06.2019
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