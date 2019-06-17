Aston Villa sign defender Hause from Wolves
Aston Villa have completed the signing of defender Kortney Hause from Wolverhampton Wanderers, the promoted Premier League club said on Monday.
The 23-year-old, who has represented England at under-20 and under-21 level, had joined Villa on loan in January and made 12 appearances in the second-tier Championship.
"Aston Villa have taken up the option to permanently transfer Kortney Hause from Wolverhampton Wanderers," Villa said in a statement.
Dean Smith's side have already signed Spanish winger Jota and Dutchman Anwar El Ghazi after their Championship playoff final win over Derby County last month.
They have also agreed a deal to bring in Brazilian striker Wesley from Club Brugge.
Villa, back in the top flight after a three-season absence, kick off their Premier league campaign against Tottenham Hotspur on Aug. 10.
- 17.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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