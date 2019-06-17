Aston Villa sign defender Hause from Wolves - Son dakika Football haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Football Haberleri Aston Villa sign defender Hause from Wolves

sign defender Hause from Wolves

Aston Villa sign defender Hause from Wolves

have completed the signing of defender from , the promoted club said on Monday.

The 23-year-old, who has represented England at under-20 and under-21 level, had joined Villa on loan in January and made 12 appearances in the second-tier Championship.

" have taken up the option to permanently transfer from ," Villa said in a statement.

's side have already signed Spanish winger Jota and Dutchman Anwar El Ghazi after their Championship playoff final win over Derby County last month.

They have also agreed a deal to bring in Brazilian striker Wesley from .

Villa, back in the top flight after a three-season absence, kick off their campaign against on Aug. 10.

  1. 17.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aston Villa sign defender Hause from Wolves haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN