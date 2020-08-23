Tolga Cigerci extends Fenerbahce contract
Tolga Cigerci extends Fenerbahce contract. Turkish midfielder will play for Istanbul side for at least another year.
Turkish midfielder Tolga Cigerci will remain with Fenerbahce for at least one more year, the club confirmed on Saturday.
Cigerci, who joined Fenerbahce from arch rivals Galatasaray in 2018, scored two goals and assisted four more in 33 games previous season.
The 28-year-old won the Turkish Super Lig and the Turkish Super Cup during his time at Galatasaray.
- 23.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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