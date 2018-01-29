Fenerbahce beat Barcelona in Euroleague
Turkish club maintain second position after 86-82 win against Spanish team
Turkish basketball club Fenerbahce Dogus defeated Spanish Barcelona Lassa on late Friday in Turkish Airlines EuroLeague's 20th week.
Fenerbahce Dogus hosted the Spanish club in Istanbul and won 86-82.
Bradley Wanamaker from Fenebahce Dogus was the top scorer of the game with 24 points, while Thomas Heurtel from Barcelona Lassa scored 21 points.
It was 14th victory of Fenerbahce Dogus, while the 13th defeat of Barcelona Lassa in this season of the EuroLeague.
Fenerbahce Dogus maintained their second position in the league, while Barcelona is on the 12th position.
- 29 January 2018, Monday
- Modified: 09:38
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Çok büyük bir kayıp
Toplam 3
Yorum
Doğrusöz Aykut Kocaman'ın bu takımda hocalık yapacak kapasitesi yok. Sezon başında bunu yazmıştım. Valbuena'yı da kendini de bitiriyor. Çok yazık
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Ndiaye Stoke City'de
Toplam 4
Yorum
GS Hayırlısı olsun, sezon sonunu daha yüksek bir bonservis bedeline satılır, yerine transfer şart.
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Kimseye yaramadı
Toplam 1
Yorum
FB Valbuena ve Eljif yada Oguz Kaan ikilisiyle başlaymayacak kadar korkak bir teknik adam. Bitik Trabzona resmen maçı hediye etti yazık Aykut
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