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Haberler Dünya Kupası Arjantin, İsviçre maçına hazır

Arjantin, İsviçre maçına hazır

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde İsviçre'yle karşılaşacak Arjantin, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 12:08
Arjantin, İsviçre maçına hazır

Kansas City'de bulunan Sporting KC Antrenman Merkezi'nde yapılan antrenman, teknik direktör Lionel Scaloni yönetiminde gerçekleştirildi.

Yıldız futbolcu Lionel Messi'nin de yer aldığı idman, sahada yapılan ısınma koşuları ve istasyon çalışmasıyla başladı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda futbolcular daha sonra top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise İsviçre maçının taktiği üzerinde duruldu.

Arjantin-İsviçre mücadelesi, 12 Temmuz Pazar TSİ 04.00'te Kansas City Stadı'nda oynanacak.

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