60 yaşındaki Avustralyalı eski teknik direktör, Türkiye'nin gruptan çıkamamış olmalarından dolayı kendilerine çok kızacağını ifade etti.

"SAHİP OLDUKLARI KALİTE..." "Türkiye galibiyetten çok memnun olacak, ancak kendilerine çok kızacaklar. Sahip oldukları kaliteyi çok iyi biliyorlar. Yetenekli oyuncuları var. Grup liderini yenmiş olmalarına rağmen turnuvadan ayrılıyorlar. Bu gruptan çıkacak kadar iyi olduklarına şüphe yok."