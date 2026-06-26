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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Ange Postecoglou: Türkiye kendine çok kızacak!

Ange Postecoglou: Türkiye kendine çok kızacak!

A Milli Takımımızın FIFA 2026 Dünya Kupası'na vedasının ardından değerlendirmelerde bulunan Ange
Postecoglou, "Türkiye kendine çok kızacak" dedi. İşte o ifadeler...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 10:41
Ange Postecoglou: Türkiye kendine çok kızacak!

A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçına ABD karşısında çıktı.

Ange Postecoglou: Türkiye kendine çok kızacak!

D Grubu'nda lider ABD'yi Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'ın golleri ile 3-2 yenen millilerimiz turnuvaya galibiyetle veda etti.

Ange Postecoglou: Türkiye kendine çok kızacak!

Turnuvadan elenmemiz dış basında da yankı bulurken Ange Postecoglou'nun değerlendirmesi dikkat çekti.

Ange Postecoglou: Türkiye kendine çok kızacak!

60 yaşındaki Avustralyalı eski teknik direktör, Türkiye'nin gruptan çıkamamış olmalarından dolayı kendilerine çok kızacağını ifade etti.

Ange Postecoglou: Türkiye kendine çok kızacak!

Ay-yıldızlıların grup liderini yenmesine dikkat çeken Postecoglou şu ifadeleri kullandı...

Ange Postecoglou: Türkiye kendine çok kızacak!

"SAHİP OLDUKLARI KALİTE..."

"Türkiye galibiyetten çok memnun olacak, ancak kendilerine çok kızacaklar. Sahip oldukları kaliteyi çok iyi biliyorlar. Yetenekli oyuncuları var. Grup liderini yenmiş olmalarına rağmen turnuvadan ayrılıyorlar. Bu gruptan çıkacak kadar iyi olduklarına şüphe yok."

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