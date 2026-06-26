Ange Postecoglou: Türkiye kendine çok kızacak!
A Milli Takımımızın FIFA 2026 Dünya Kupası'na vedasının ardından değerlendirmelerde bulunan Ange
Postecoglou, "Türkiye kendine çok kızacak" dedi. İşte o ifadeler...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 10:41
60 yaşındaki Avustralyalı eski teknik direktör, Türkiye'nin gruptan çıkamamış olmalarından dolayı kendilerine çok kızacağını ifade etti.
Ay-yıldızlıların grup liderini yenmesine dikkat çeken Postecoglou şu ifadeleri kullandı...
"SAHİP OLDUKLARI KALİTE..."
"Türkiye galibiyetten çok memnun olacak, ancak kendilerine çok kızacaklar. Sahip oldukları kaliteyi çok iyi biliyorlar. Yetenekli oyuncuları var. Grup liderini yenmiş olmalarına rağmen turnuvadan ayrılıyorlar. Bu gruptan çıkacak kadar iyi olduklarına şüphe yok."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.