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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası TRT'den özür paylaşımı: Kabul edilemez niteliktedir!

TRT'den özür paylaşımı: Kabul edilemez niteliktedir!

TRT, İran-Yeni Zelanda maçında takımları karıştıran spikerin Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekildiğini ve turnuva yayınlarına devam etmeyeceğini açıkladı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 12:18
TRT'den özür paylaşımı: Kabul edilemez niteliktedir!

TRT, Dünya Kupası'nda oynanan İran-Yeni Zelanda karşılaşmasında takımları karıştıran spikerin yayın ekibinden çekildiğini ve turnuva yayınlarına devam etmeyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu sabah TSİ 04.00'te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata, TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir.

Yaşanan bu hata nedeniyle izleyicilerimizden ve kamuoyundan özür diliyoruz.

TRT Spor'un yıllara dayanan yayıncılık birikimi, tecrübesi ve kalite anlayışıyla bağdaşmayan bu hatayla ilgili gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır. Süreç sonunda gerekli işlemler eksiksiz şekilde uygulanacaktır.

İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir.

Spor yayıncılığı alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması TRT açısından kabul edilemez bir durumdur.

TRT, milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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