İşte Dünya Kupası'nda ilk haftanın sonuçları!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takım 12 grubun yer aldığı ilk hafta fikstürü sona erdi.

3 KIRMIZI KARTLI AÇILIŞ MAÇINDA MEKSİKA GALİP

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahiplerinden Meksika, Quinones ve Jimenez'in golleriyle Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Toplam 3 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı Meksika 10, Güney Afrika 9 kişi tamamladı.

A MİLLİ TAKIM İLK MAÇINDA MAĞLUP OLDU

Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda bir maça çıktı.

Milliler, Avustralya müsabakasıyla grup mücadelesine başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya Irankunda ve Metcalfe'nin kaydettiği gollerle 2-0 mağlup oldu.

İNGİLTERE GOL DÜELLOSUNU KAZANDI

İlk haftanın tartışmasız en büyük maçı, Dallas'ta İngiltere ile Hırvatistan arasında oynandı. Turnuvanın iki güçlü şampiyonluk adayının karşılaşmasında İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek haftanın en görkemli galibiyetlerinden birine imza attı. İngilizler hücum hattındaki üretkenliğiyle grupta liderlik koltuğuna oturdu.

BREZİLYA İLE FAS YENİŞEMEDİ

Kupanın en büyük favorilerinden Brezilya, son dünya kupasının yarı finalistine karşı turnuvaya başladı. New Jersey Stadyumu'nda oynanan nefes kesen mücadelede Brezilya ile Fas 1-1 berabere kaldı. Maçın temposu ve iki takımın taktik savaşı ilk haftanın en kaliteli futbolunu izletti.

FRANSA İKİNCİ YARIDA AÇILDI

I Grubu'nun açılışında son finalistlerden Fransa, Senegal engelini 3-1'lik skorla rahat geçti. Horozlar, Afrika temsilcisinin sert oyununa rağmen kalitesini konuşturarak net bir galibiyet aldı ve grupta kontrolü eline geçirdi.

Kylian Mbappe bulduğu 2 golle Fransa Milli Takımının 58 golle en golcü oyuncusu olmayı başarırken aynı zamanda Dünya Kupası'nda 14 gole ulaşarak Klose, Messi, Fenomeno Ronaldo ve Gerd Müller'in ardından listede 5. sırada yer aldı.

ALMANYA, CURAÇAO'YA 7 GOLLE GEÇTİ

2026 Dünya Kupası E Grubu'nun açılış maçında Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Curaçao, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya'ya attı.

İSPANYA, YEŞİL BURUN ADALARI'NA GOL ATAMADI

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun açılış maçında İspanya, Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı.

Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, İspanya karşısında 7 kurtarış yaparak maça damga vurdu.

Yeşil Burun Adaları, bu karşılaşmayla birlikte tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele verdi. Ada ülkesi, Curaçao ve İzlanda'nın ardından turnuvaya katılmayı başaran nüfusu en az üçüncü ülke oldu.

PORTEKİZ, 1 PUANA RAZI GELDİ

Houston kentinde bulunan NRG Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

6. dakikada Joao Neves attığı gol Portekiz'i 1-0 öne geçirdi. 45+5. dakikada Demokratik Kongo, Yoane Wissa ile maçın sonucunu tayin etti.

SON ŞAMPİYON ARJANTİN RAHAT BAŞLADI

Lionel Messi liderliğindeki son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup ederek unvanını koruma yolunda turnuvaya net bir mesajla başladı. Kansas City'deki mücadelede Arjantin, baştan sona üstün oynadığı oyunu 3 golle süsledi.

Arjantin'in 3 golünü de takımın lider ismi Dünya Kupası'nda ilk hat-trickine ulaşan Lionel Messi oldu.

Messi aynı zamanda yaptığı bu hat-trick ile Dünya Kupası'nda Klose ile birlikte 16 gol ile en çok gol atan isim oldu.

HAFTANIN İSTATİSTİKLERİ VE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Kylian Mbappe, Senegel karşısında bulduğu 2 golle Dünya Kupası'nda en golcü futbolcular listesinde 14 gole ulaşarak Klose, Fenomen Ronaldo ve Gerd Müller'in ardından listede 4. sırada yer aldı.

Fransa'nın maçından bir gün sonra Arjantin, Cezayir karşısında sahada yer aldı. Lionel Messi, 3 gol atarak hat-trick yaptığı karşılaşmada 16 gole ulaşarak Klose ile rekora ortak oldu.

İspanya, ilk kez Dünya Kupası organizasyonuna katılan Yeşil Burun Adaları'na karşı gol atamadı ve mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı.

EN FARKLI GALİBİYET: E Grubu'nda Curaçao'yu 7-1 mağup eden Almanya, ilk haftanın en çok gol atan ve en farklı kazanan takımı oldu.

En gollü maç: Toplam 8 golün atıldığı Almanya 7-1 Curaçao ve 6 golün atıldığı İngiltere 4-2 Hırvatistan maçları futbolseverleri gole doyurdu.

BERABERLİK SERİSİ: 48 takımlı yeni formatta takımların temkinli başlangıcı dikkat çekti. İlk hafta oynanan 24 maçın 9'u beraberlikle sonuçlandı. Özellikle B ve G gruplarındaki tüm maçlar eşitlikle bitti.

GOL KRALI: Arjantinli Lionel Messi 3 golle turnuvada gol kralı olarak yer aldı.

TÜM SONUÇLAR

Dünya Kupası'nda ilk hafta sona ererken, gruplardaki ilk maçlar ve karşılaşmanın skorları şu şekilde:

A GRUBU

Meksika 2-0 Güney Afrika

Güney Kore 2-1 Çekya

B GRUBU

Kanada 1-1 Bosna Hersek

Katar 1-1 İsviçre

C GRUBU

Brezilya 1-1 Fas

İskoçya 1-0 Haiti

D GRUBU

ABD 4-1 Paraguay

Avustralya 2-0 Türkiye

E GRUBU

Almanya 7-1 Curaçao

Fildişi Sahili 1-0 Ekvador

F GRUBU

Hollanda 2-2 Japonya

İsveç 5-1 Tunus

G GRUBU

Belçika 1-1 Mısır

İran 2-2 Yeni Zelanda

H GRUBU

İspanya 0-0 Cabo Verde

Suudi Arabistan 1-1 Uruguay

I GRUBU

Fransa 3-1 Senegal

Norveç 4-1 Irak

J GRUBU

Arjantin 3-0 Cezayir

Avusturya 3-1 Ürdün

K GRUBU

Portekiz 1-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Kolombiya 3-1 Özbekistan

L GRUBU

İngiltere 4-2 Hırvatistan

Gana 1-0 Panama