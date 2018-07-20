2018 Dünya Kupası'nın en çok konuşulanları

Twitter'da yer alan açıklamaya göre 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde yapılan ve Fransa'nın tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştığı Dünya Kupası'nda 115 milyar etkileşim gerçekleşti.

Turnuva süresince en fazla paylaşım, Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyon olduğu final maçında yapıldı.

Dünya Kupası boyunca en fazla ileti, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin Hırvatistan ile yapılan final maçında skoru 4-1'e getiren golü kaydettiği anda gönderildi.

2018 Dünya Kupası süresince hakkında en fazla tweet atılan takım Brezilya, futbolcu ise bu ülkeden Neymar oldu.

Futbolseverler, Dünya Kupası boyunca en fazla iletiyi ise Brezilya'dan gönderdi.



Turnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan 5 maç



1. Fransa-Hırvatistan (#WorldCupFinal) (15 Temmuz)

2. Brezilya-Belçika (#BRABEL) (Çeyrek final-6 Temmuz)

3. Brezilya-Meksika (#BRAMEX) (Son 16 turu-2 Temmuz)

4. Fransa-Arjantin (#FRAARG) (Son 16 turu-30 Haziran)

5. Brezilya-Kosta Rika (#BRACRC) (Grup-22 Haziran)



Turnuva boyunca en fazla ileti gönderilen 5 an



1. Mbappe'nin Fransa-Hırvatistan final maçında skoru 4-1'e getiren golü

2. Philippe Coutinho'nun Brezilya-Kosta Rika grup maçının uzatma dakikalarında takımını 1-0 öne geçiren golü

3. Güney Kore'nin Almanya'yı 2-0 yenmesi

4. Fransa-Hırvatistan finalinin bitişi

5. Brezilya-Belçika maçının sona ermesi



Turnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan 5 oyuncu



1. Neymar (#BRA) (@neymarjr)

2. Lionel Messi (#ARG) (@Argentina)

3. Cristiano Ronaldo (#POR) (@Cristiano)

4. Kylian Mbappe (#FRA) (KMbappe)

5. Philippe Coutinho (#BRA) (Phil_Coutinho)



Turnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan 5 takım



1. Brezilya (@CBF_Futebol)

2. Fransa (@equipedefrance)

3. Arjantin (@Argentina)

4. İngiltere (@England)

5. Portekiz (@selecaoportugal)



Turnuva boyunca en fazla tweetin atıldığı 5 ülke



1. Brezilya

2. Japonya

3. Birleşik Krallık

4. ABD

5. Fransa