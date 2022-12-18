3.lük kürsüsü Hırvatların

FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülüğü Hırvatistan elde etti. Hırvatistan ile Fas, üçüncülük maçında dün karşı karşıya geldi. Gollerin erken bulunduğu mücadelede dakikalar 7'yi gösterirken Gvardiol'ün attığı golle Hırvatistan öne geçti. Bundan sadece 2 dakika sonra ise Dari skoru beraberliğe taşıdı. İlk yarının böyle biteceği düşünülürken Orsic sahneye çıktı.

POZİSYON VAR AMA...

Hırvat futbolcu 42. dakikada attığı golle durumu 2-1 yaptı. İkinci devre karşılıklı ataklarla geçerken iki taraf da yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamadı. Bu sonucun ardından 2022 Katar Dünya Kupası'nı Hırvatistan 3, Fas ise 4. sırada tamamladı. Fas turnuva başından beri ortaya koyduğu mücadele ile büyük alkış aldı.

SAISS KULÜBEDE KALDI

Dünya Kupası'nın etkili performanslarından birini de imza atan Beşiktaşlı Romain Saiss karşılaşmada forma giymedi. Sakatlığı bulunan tecrübeli stoper karşılaşmaya yedek kalarak başladı ve kulübede tamamladı.