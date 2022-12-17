Haberler Dünya Kupası 2022 Bir teselli ver

Bir teselli ver

Rüyası sona eren Fas ile son finalist Hırvatistan, 3.'lük maçında karşılaşacak. 18'deki mücadelede Katarlı Abdulrahman Al Jassim düdük çalacak.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Bir teselli ver

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 3. olan ekip bugün belli olacak. Turnuvanın büyük sürprizi Fas ile son finalist Hırvatistan 3.'lük maçında karşılaşacak. Khalifa Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek. Kazanan ekip, 2022 Dünya Kupası'nı küçük bir teselli olarak 3. sırada tamamlayacak.

GRUPTA OYNADILAR

İki ekip Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya geldikleri maçta sahadan golsüz beraberlikle ayrıldılar. Hırvatistan, kazanırsa 1998'den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak. Yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza atan Fas da ilk kez 3.'lük kürsüsünde yer alacak.

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