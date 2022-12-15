Messi kupa ile veda

Dünya Kupası'na Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin için herkes "Messi bu oyuncularla mı şampiyon olacak" diyordu. Ancak Leo pes etmedi. Tüm ülkenin sorumluluğunu omuzladı. Takım arkadaşlarını ayağa kaldırdı. Rakiplerini bir bir deviren Tangocular son olarak yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 ile geçti ve finale yükseldi. Şimdi Lionel Messi muhteşem kariyerindeki en büyük eksik için pazar günü sahada olacak. Son Dünya Kupası maçına final aşamasında çıkacak.

BÖYLESİ EN İYİSİ

Lionel Messi, Hırvatistan maçı sonrasında bir sonraki Dünya Kupası'nda olmayacağını açıkladı. 35 yaşındaki yıldız "Kesinlikle son maçıma çıkıyorum. Bir sonraki Dünya Kupası'nda olmayacağım. Böyle bitirmek en iyisi" ifadelerini kullandı. Messi şunları söyledi: "Önemli olan ve en güzeli takım halinde hedefe ulaşabilmek. Onca mücadeleden sonra kupaya sadece bir adım uzaklıktayız. Bugüne kadar ne yaptıysak daha fazlasını yapacağız. Evimize en büyük kupa ile dönmek istiyoruz.

REKORLARI PARÇALADI

Lionel Messi, Hırvatistan karşılaşmasında 2 rekora birden ulaştı. 35 yaşındaki oyuncu, 25. defa Dünya Kupası maçına çıktı. Alman Lothar Matthaus'a ait rekoru egale etti. Final maçıyla birlikte bu rekorun tek başına sahibi olacak. Aynı zamanda fileleri 1 defa sarsarak Dünya Kupaları tarihinde 11. golünü attı. Efsane Batistuta'yı geçti ve Arjantin tarihinin kupalar tarihinde en skorer oyuncusu oldu.