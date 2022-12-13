Yaşananlar ortaya çıktı! Messi ile Weghorst...

Katar'da Arjantin ile Hollanda arasındaki yarı finale çıkma mücadelesi, her anıyla adeta bir gerilim filmini andırıyordu. İki takım 2014'te Cüneyt Çakır'ın yönettiği Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşmış ve Tangocular, golsüz sona eren kapışmanın sonunda rakibini penaltılarda 4-2 yenerek elemişti.
8 yıl önceki karşılaşmanın bir bakıma rövanşı niteliğindeki maçta tansiyon yüksekti. Arjantin, Molina ve Messi (pen.) ile 2-0 öne geçtikten sonra Portakallar, oyuna sonradan giren Beşiktaşlı Weghorst'un 2 golüyle maça tutundu. Weghorst son golü, 90+11'de attı. Ancak penaltılarda Lionel Messi önderliğindeki Güney Amerika temsilcisi, 4-3 ile adını son 4 arasına yazdırmayı başardı.