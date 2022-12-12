Haberler Dünya Kupası 2022 Lionel Messi 2022 Dünya Kupası'nda yeni bir rekor daha kırabilir!

Lionel Messi 2022 Dünya Kupası'nda yeni bir rekor daha kırabilir!

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Bu zorlu maç öncesi gözler Lionel Messi'ye çevrilmiş durumda. Dünya yıldızı bu karşılaşmada da forma terletirse yeni bir rekora daha imza atacak. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 20:32
Lionel Messi 2022 Dünya Kupası'nda yeni bir rekor daha kırabilir!

2022 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Oynanacak olan dev maç öncesinde Messi yeni bir rekora daha imza atmak üzere.

Lionel Messi, yarın Hırvatistann karşısında sahaya çıkarsa Alman futbolcu Lothar Matthaus'un Dünya Kupası'nda 25 maça çıkarak bu alanda kırılması zor olan rekorunu egale edecek.

DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK FORMA GİYEN 3 FUTBOLCU

Lothar Matthaus - ALMANYA 25 maç

Lionel Messi - ARJANTİN 24 maç

Miroslav Klose - ALMANYA 24 maç

MARADONA'YI GERİDE BIRAKTI

Lionel Messi, Katar'daki Dünya Kupası ile bu turnuvada en çok forma terleten Arjantinli efsane Diego Maradona'nın 21 maçlık sayısını geride bırakmayı başardı.

DİĞER
Burak Özçivit ile hamile eşi Fahriye Evcen'den aşk pozu! 6 aylık hamile Fahriye Evcen'in güzelliğine ne demeli...
2’nci kez baba olmaya hazırlanan Burak Özçivit paylaştı! 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in son haline bakın! “Hamilelik yakışmış”
Weghorst geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!
F.Bahçe de ilgileniyordu! Karar verildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zlatko Dalic: Hırvatistan için en büyük başarı olur
Lionel Scaloni: Halkımız için oynuyoruz
Başkan Erdoğan'dan üniversite kredi ve burslarıyla ilgili müjde!
EYT'de 3 koşul sağlandı: Milyonların gözü 26 Aralık'ta!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (12 Aralık)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ceyhun Kazancı'dan Caner açıklaması! "Transferi..." Ceyhun Kazancı'dan Caner açıklaması! "Transferi..." 19:40
Manisa FK Tuzlaspor maçına hazırlanıyor Manisa FK Tuzlaspor maçına hazırlanıyor 18:14
Ferdi'ye Alman kancası! Böyle duyurdu Ferdi'ye Alman kancası! Böyle duyurdu 17:07
Okan Buruk akademi oyuncuları ile buluştu! Okan Buruk akademi oyuncuları ile buluştu! 17:02
Weghorst geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi! Weghorst geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi! 16:51
F.Bahçe de ilgileniyordu! Karar verildi F.Bahçe de ilgileniyordu! Karar verildi 16:13
Daha Eski
Sevgilisi için bunu yapacak! 6 yıl sonra... Sevgilisi için bunu yapacak! 6 yıl sonra... 16:06
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması F.Bahçe'den sakatlık açıklaması 15:47
Beşiktaş Antalya'da çalışmalarına devam etti Beşiktaş Antalya'da çalışmalarına devam etti 15:42
G.Saray'a o golcüden kötü haber! Rakipler çoğaldı G.Saray'a o golcüden kötü haber! Rakipler çoğaldı 15:21
Yeni hedefi Fırtına'dan! O ismi istiyor Yeni hedefi Fırtına'dan! O ismi istiyor 14:33
Halkbank hocası Atik'ten Berlin maçı sözleri Halkbank hocası Atik'ten Berlin maçı sözleri 14:32