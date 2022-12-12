Lionel Messi 2022 Dünya Kupası'nda yeni bir rekor daha kırabilir!

2022 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Oynanacak olan dev maç öncesinde Messi yeni bir rekora daha imza atmak üzere.

Lionel Messi, yarın Hırvatistann karşısında sahaya çıkarsa Alman futbolcu Lothar Matthaus'un Dünya Kupası'nda 25 maça çıkarak bu alanda kırılması zor olan rekorunu egale edecek.

DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK FORMA GİYEN 3 FUTBOLCU

Lothar Matthaus - ALMANYA 25 maç

Lionel Messi - ARJANTİN 24 maç

Miroslav Klose - ALMANYA 24 maç

MARADONA'YI GERİDE BIRAKTI

Lionel Messi, Katar'daki Dünya Kupası ile bu turnuvada en çok forma terleten Arjantinli efsane Diego Maradona'nın 21 maçlık sayısını geride bırakmayı başardı.