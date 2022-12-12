Fas'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten anlamlı davranış! Primini...

Fas, 2022 Dünya Kupası'da büyük bir sürprize imza attı. Turnuvada yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ta, yıldız oyuncu Hakim Ziyech anlamlı bir harekete imza attı. Chelsea'li yıldız, Federasyonun vereceği primi almayacağını açıkladı.

Hollanda doğumlu oyuncunun 2015 yılından bu yana Fas Milli Takımı'ndan hiç para almadığı ve bu primlerin hayır işleri için kullanılmasını istediği belirtildi.

Fas Futbol Federasyonu tarafından Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen milli takıma yüklü miktarda bir prim ödenmesi bekleniyor. Ziyech her zaman olduğu gibi bu parayı da fakir ailelere bağışlayacak.