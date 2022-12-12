Haberler Dünya Kupası 2022 Fas'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten anlamlı davranış! Primini...

Fas'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten anlamlı davranış! Primini...

Son dakika spor haberleri... Fas'ın, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen kadrosunun yıldız isimlerinden olan Hakim Ziyech, örnek bir davranışa imza attı. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 12:38
Fas'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten anlamlı davranış! Primini...

Fas, 2022 Dünya Kupası'da büyük bir sürprize imza attı. Turnuvada yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ta, yıldız oyuncu Hakim Ziyech anlamlı bir harekete imza attı. Chelsea'li yıldız, Federasyonun vereceği primi almayacağını açıkladı.

Hollanda doğumlu oyuncunun 2015 yılından bu yana Fas Milli Takımı'ndan hiç para almadığı ve bu primlerin hayır işleri için kullanılmasını istediği belirtildi.

Fas Futbol Federasyonu tarafından Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen milli takıma yüklü miktarda bir prim ödenmesi bekleniyor. Ziyech her zaman olduğu gibi bu parayı da fakir ailelere bağışlayacak.

DİĞER
Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel o diziyle geri dönüyor! Müjdeyi vermişti... Tolga Karel'den ilk paylaşım geldi!
3 ilde fuhuş operasyonu: Tatile gelen Rus jinekoloğa tuzak kurmuşlar
G.Saray Bayern Münih'in genç yeteneğini istiyor!
Ahmet Çakar'dan Messi'ye flaş sözler! "Küstah"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ahmet Çakar'dan Messi'ye flaş sözler! "Küstah"
Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Dünyanın en misafirperver ülkesi hangisi 2022? Türkiye kaçıncı sırada?
2022 asgari ücret ne zaman açıklandı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
N'Koudou'ya talip çıktı! Büyük tehlike... N'Koudou'ya talip çıktı! Büyük tehlike... 13:39
Lobjanidze'den Volkan Demirel ve Arda Güler'e övgü Lobjanidze'den Volkan Demirel ve Arda Güler'e övgü 12:57
Boston Celtics - LA Clippers maçı saat kaçta? Boston Celtics - LA Clippers maçı saat kaçta? 12:30
Mert Hakan'a transfer teklifi! Rakam artırdılar Mert Hakan'a transfer teklifi! Rakam artırdılar 12:23
Transferin gözdesi Onur Bulut'tan 3 yıllık imza! Transferin gözdesi Onur Bulut'tan 3 yıllık imza! 11:45
Galatasaray - Toulouse maçı saat kaçta? Galatasaray - Toulouse maçı saat kaçta? 11:43
Daha Eski
Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta? 10:36
3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler 3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler 10:21
G.Saray Bayern Münih'in genç yeteneğini istiyor! G.Saray Bayern Münih'in genç yeteneğini istiyor! 09:53
Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı saat kaçta? 09:52
Pendikspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Pendikspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 09:43
Muslera'ya kötü haber! O isimden açıklama geldi Muslera'ya kötü haber! O isimden açıklama geldi 09:36