Haberler Dünya Kupası 2022 FIFA'dan Arjantin-Hollanda maçına soruşturma!

FIFA'dan Arjantin-Hollanda maçına soruşturma!

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geldi ve yarı finale yükselen taraf Arjantin oldu. Mücadelede yaşanan olaylardan dolayı FIFA, soruşturma başlattı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 21:35
FIFA'dan Arjantin-Hollanda maçına soruşturma!

FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde dün oynanan Arjantin-Hollanda maçında yaşanan olaylar için soruşturma başlattı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları (12. madde) ile maçın düzen ve güvenliğinin (16. madde) olası ihlali nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu aleyhine soruşturma açıldığı duyuruldu.

Ayrıca 12. maddenin olası ihlali nedeniyle Hollanda Futbol Federasyonu aleyhine de soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Gerginliğin zaman zaman tırmandığı ve yedek kulübesinin de karıştığı olayların yaşandığı maçta hakem Antonio Mateu Lahoz, 17 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartına başvurdu.

Arjantin, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta Hollanda'yı penaltılarla 4-3 yenerek yarı finale kalmıştı. "Tangocular", salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

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