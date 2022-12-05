Tur bileti Fransa'nın

2022 Katar’da Fransa, Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Horozlar'a çeyrek finali getiren goller; 44. dakikada Olivier Giroud ile 74. ve 90+1. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi. Polonya'nın tek sayısını ise 90+9. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski kaydetti. 3-1'lik galibiyetle Horozlar, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.
Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden olan son şampiyon Fransa, Son 16 turunda karşılaştığı Polonya karşısında sürprize izin vermedi. Horozlar, rakibini 3-1 mağlup etti. Al Thumama Stadı'nda oynanan ve Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'nın yönettiği maçı 3-1 kazanan Didier Deschamps'ın öğrencileri adını çeyrek finale yazdırdı. Horozlar'a çeyrek finali getiren goller; 44. dakikada Olivier Giroud ile 74. ve 90+1. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi. Polonya'nın tek sayısını ise 90+9. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski kaydetti. 3-1'lik galibiyetle Horozlar, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.