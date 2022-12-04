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Altın Portakal

Van Gaal’in öğrencileri; Depay, Blind ve Dumfries’in golleriyle kazandı Adını son 8’e yazdıran Hollanda’da, Dumfries 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
Altın Portakal

Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda ile ABD'nin mücadelesinde çeyrek final biletini alan taraf Portakallar oldu. A Grubu'nu 7 puanla zirvede bitiren Hollanda, Khalifa Stadı'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan taraf oldu. 10. dakikada hızlı gelişen atakta Dumfries, Gakpo'dan aldığı pası müsait durumdaki Depay'a aktardı. Yıldız oyuncu, tek vuruşunda Hollanda'yı öne geçirdi. İlk yarının son anlarında bu kez sahneye Blind çıktı. Yine Dumfries'in benzer pozisyonda içeri çevirdiği topa gelişine vuran Blind, durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarıda rakibine baskı kurmak isteyen ABD, zaman zaman etkili oldu. 76'da Pulisic'in pasında ceza alanı içinde yaptığı vuruşla kaleci Noppert'i mağlup eden Haji Wright, farkı bire indirdi. 81'de Daley Blind'in ortasına gelişine çok iyi vuran maçın yıldızı Dumfries, durumu 3-1'e getirdi. Son anlarda rakibine şans tanımayan Hollanda, karşılaşmadan 3-1'lik zaferle ayrıldı. A Grubu'nu 7 puanla zirvede bitiren Portakallar, B Grubu'nun ikincisi ABD'yi Dünya Kupası'nın dışına iterek adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

DUMFRIES'TEN ŞOV

Dünya Kupası grup maçlarında bekleneni veremeyen Denzel Dumfries, ABD karşısında şov yaptı. İlk yarıda önce Depay'a, daha sonra ise Blind'e asist yaptı. Maç boyunca etkili bir performans gösteren yıldız oyuncu, 81'de bu futbolunu golle süsledi. Dumfries, Avrupa Şampiyonası'nda 2 gol ve 1 asistle dikkat çeken isim olmuştu.

TEK GOL WRIGHT'TAN

Antalya forması giyen Haji Wright, Hollanda maçına kulübede başladı. 67'de McKennie'nin yerine oyuna giren ABD'li, 76'da takımının golünü attı.

WEGHORST KULÜBEDE

Beşiktaşlı Wouth Weghorst, ABD karşısında yedek soyundu. Van Gaal, yıldız oyuncuyu 90+2'de almayı tercih etti.

DEPAY'DAN SİFTAH

Hollanda'nın yıldızı Depay, bu turnuvada sessizdi. 4. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Dünya Kupası'nda toplamda 8. maçında 3. kez ağları sarstı.

ÜST ÜSTE 3. KEZ

2018 Dünya Kupası'nda yer almayan Hollanda, bu organizasyona katıldığı yıllar göz önüne alındığında üst üste 3. kez çeyrek finale çıktı. 2010 ve 2014'te de son 8'e kalan Portakallar, bu başarıyı yeniden tekrarladı. Hollanda, 2006 Dünya Kupası'nda ise son 16 turunda Portekiz'e kaybederek elenmişti.

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