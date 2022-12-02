Haberler Dünya Kupası 2022 GÜNEY KORE PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Güney Kore - Portekiz maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

GÜNEY KORE PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Güney Kore - Portekiz maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. H Grubu müsabakasında Güney Kore ile Portekiz kozlarını paylaşacak. Education City Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Kore - Portekiz maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 11:10
GÜNEY KORE PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Güney Kore - Portekiz maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Güney Kore - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

GÜNEY KORE PORTEKİZ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Kore - Portekiz maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Güney Kore - Portekiz maçı 2 Aralık Cuma günü saat 18:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Güney Kore: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Woo-young, In-beom; Chang-hoon, Woo-yeong, Heung-min; Gue-sung

Portekiz: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Bernardo, Neves, Palhinha; Fernandes; Ronaldo, Ramos

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
"Kim Milyoner Olmak İster"in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin ile Leyla için… Kenan İmirzalıoğlu çocuklarına köy hayatını aşılıyor!
Jennifer Lopez'in frikik vermesi an meselesiydi... İnternet rekorunu altüst eden o elbiseyle ilgili konuşan JLo: “Bir yerim görünecek diye..."
F.Bahçe Hübers transferinde kararını verdi
Yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gana - Uruguay maçı saat kaçta?
Sırbistan - İsviçre maçı saat kaçta?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den F.Bahçe'ye ceza! Nedeni... TFF'den F.Bahçe'ye ceza! Nedeni... 10:38
Detroit Pistons uzatmada Dallas'ı devirdi Detroit Pistons uzatmada Dallas'ı devirdi 10:28
Beşiktaş'ta Josef kararı! Şenol Güneş... Beşiktaş'ta Josef kararı! Şenol Güneş... 10:24
F.Bahçe Hübers transferinde kararını verdi F.Bahçe Hübers transferinde kararını verdi 10:18
Yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir Yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir 09:55
Aslan'da sol bek transferinde 4 aday! Aslan'da sol bek transferinde 4 aday! 09:39
Daha Eski
G.Saray'da ayrılık resmileşiyor! Yönetici Türkiye'de G.Saray'da ayrılık resmileşiyor! Yönetici Türkiye'de 09:32
Güneş iki ismi veto etti! Güneş iki ismi veto etti! 08:09
Avrupa'dan teklif var mı? Menajeri açıkladı Avrupa'dan teklif var mı? Menajeri açıkladı 07:48
UEFA'dan Juventus'a soruşturma! UEFA'dan Juventus'a soruşturma! 07:35
"O defter kapandı" "O defter kapandı" 06:18
Dev golcü yeniden listede! Cimbom nabız yoklayacak Dev golcü yeniden listede! Cimbom nabız yoklayacak 00:50