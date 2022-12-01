Kosta Rika Almanya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da Düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya geliyor.

Kosta Rika ilk maçında İspanya'ya 7-0 mağlup olmuş, 2. maçında Japonya'yı 1-0 mağlup etmişti.

Almanya ise ilk maçta Japonya'ya 2-1 mağlup olmuş, diğer karşılaşmada İspanya ile 1-1 berabere kalmıştı.

İLK 11'LER

Kosta Rika: Keylor Navas; Fuller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo, Tejeda, Aguilera, Borges, Venegas, Campbell

Almanya: Neuer; Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum, Goretzka, İlkay, Gnabry, Musiala, Sane, Müller

KOSTA RİKA - ALMANYAMAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kosta Rika - Almanya maçı saat 22.00'de başladı. TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

MAÇIN GOLLERİ;