Kosta Rika Almanya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da Düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya geliyor.
Kosta Rika ilk maçında İspanya'ya 7-0 mağlup olmuş, 2. maçında Japonya'yı 1-0 mağlup etmişti.
Almanya ise ilk maçta Japonya'ya 2-1 mağlup olmuş, diğer karşılaşmada İspanya ile 1-1 berabere kalmıştı.
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İLK 11'LER
Kosta Rika: Keylor Navas; Fuller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo, Tejeda, Aguilera, Borges, Venegas, Campbell
Almanya: Neuer; Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum, Goretzka, İlkay, Gnabry, Musiala, Sane, Müller
KOSTA RİKA - ALMANYAMAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kosta Rika - Almanya maçı saat 22.00'de başladı. TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
MAÇIN GOLLERİ;
⚽️GOOOLL!! Serge Gnabry!! Almanya golü erken buldu... pic.twitter.com/4rFYzAjZjh— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022