Haberler Dünya Kupası 2022 Kosta Rika Almanya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Kosta Rika Almanya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu müsabakasında Kosta Rika ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan müsabakayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 22:40 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 22:50
Kosta Rika Almanya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da Düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya geliyor.

Kosta Rika ilk maçında İspanya'ya 7-0 mağlup olmuş, 2. maçında Japonya'yı 1-0 mağlup etmişti.

Almanya ise ilk maçta Japonya'ya 2-1 mağlup olmuş, diğer karşılaşmada İspanya ile 1-1 berabere kalmıştı.

KOSTA RİKA ALMANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

İLK 11'LER

Kosta Rika: Keylor Navas; Fuller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo, Tejeda, Aguilera, Borges, Venegas, Campbell

Almanya: Neuer; Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum, Goretzka, İlkay, Gnabry, Musiala, Sane, Müller

KOSTA RİKA - ALMANYAMAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kosta Rika - Almanya maçı saat 22.00'de başladı. TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

MAÇIN GOLLERİ;

DİĞER
10 yılda 12 kez ameliyat olmuştu... Meme kanseri ile savaşan şarkıcı Fulden Uras'tan duygusal paylaşım!
İstanbul kilitlendi! Sağanak yağış ve mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu %90
Avrupa devinden G.Saray'ın yıldızına kanca
Kanada'yı deviren Fas lider tamamladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Belçika'da Roberto Martinez dönemi sona erdi
Japonya - İspanya maçı CANLI İZLE
EYT'liye müjde: Kıdem Tazminatı Kredisi nedir?
Tarım Kredi Marketi 1-15 Aralık kataloğu
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide gülen taraf F.Bahçe! Derbide gülen taraf F.Bahçe! 22:35
Efes evinde Olympiakos'u devirdi! Efes evinde Olympiakos'u devirdi! 22:08
Kadınlar derbisinde gülen taraf F.Bahçe! Kadınlar derbisinde gülen taraf F.Bahçe! 21:10
Anadolu Efes - Olympiakos | CANLI Anadolu Efes - Olympiakos | CANLI 19:05
F.Bahçe'den Joao Pedro açıklaması! F.Bahçe'den Joao Pedro açıklaması! 18:50
Beşiktaş'tan ABD'li pivot takviyesi Beşiktaş'tan ABD'li pivot takviyesi 18:15
Daha Eski
Spor Toto 1. Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı Spor Toto 1. Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı 18:07
PFDK Göztepe ve Altay'ın cezalarını açıkladı! PFDK Göztepe ve Altay'ın cezalarını açıkladı! 17:54
G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber! G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber! 17:02
G.Saray'da Mata ve Mertens kararı! Gelecek sezon... G.Saray'da Mata ve Mertens kararı! Gelecek sezon... 16:38
Altay'dan Göztep maçı açıklaması Altay'dan Göztep maçı açıklaması 16:36
Ozan Özenç'i yaralayan şahıs konuştu! Ozan Özenç'i yaralayan şahıs konuştu! 16:31