Haberler Dünya Kupası 2022 Hırvatistan 0-0 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hırvatistan 0-0 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hırvatistan ile Belçika, 2022 Dünya Kupası F Grubu son maçında kozlarını paylaştı. Gol sesi çıkmayan zorlu karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Belçika turnuvaya veda etti. Hırvatistan ise Fas'ın ardından ikinci sırada son 16 vizesi aldı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 19:55 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 20:01
Hırvatistan 0-0 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu son maçında Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele 0-0 beraberlikle bitti ve bu sonuçla Belçika turnuvaya veda etti.

Karşılaşmada Galatasaray forması giyen Mertens 45 dakika görev alırken, Fenerbahçeli Batshuayi ise maçta süre almadı.

Öte yandan grubun diğer maçında Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 7 puana ulaşan Fas grubu lider tamamladı. Hırvatistan ise ikinci sırada son 16 vizesi aldı.

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