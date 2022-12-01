Hırvatistan 0-0 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu son maçında Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele 0-0 beraberlikle bitti ve bu sonuçla Belçika turnuvaya veda etti.

Karşılaşmada Galatasaray forması giyen Mertens 45 dakika görev alırken, Fenerbahçeli Batshuayi ise maçta süre almadı.



Öte yandan grubun diğer maçında Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup etti.



Bu sonuçların ardından 7 puana ulaşan Fas grubu lider tamamladı. Hırvatistan ise ikinci sırada son 16 vizesi aldı.