Haberler Dünya Kupası 2022 Kurtarıcı Aboubakar

Kurtarıcı Aboubakar

Sırbistan’a karşı pes etmeyen Kamerun, 3-1 geri düştüğü maçta 1 puanı kaptı. Aboubakar, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Kurtarıcı Aboubakar
G Grubu'nda ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan'ın kapışması gol düellosuna sahne oldu. Castelloto ile öne geçen Afrika ekibine; Pavlovic, Milinkovic- Savic ve Mitrovic'le yanıt veren Sırbistan maçı kazandığını düşündü. Fakat sonradan oyuna giren Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubatkar sahneye çıktı. Önce golünü atan Aboubakar, daha sonra Choupo- Moting'e asist yaptı. 3-3'lük beraberlik sonrası iki ekip de ilk puanlarını aldı. Son maçlarda Sırbistan ile İsviçre; Kamerun da Brezilya ile karşılaşacak.
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