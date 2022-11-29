Kurtarıcı Aboubakar

G Grubu'nda ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan'ın kapışması gol düellosuna sahne oldu. Castelloto ile öne geçen Afrika ekibine; Pavlovic, Milinkovic- Savic ve Mitrovic'le yanıt veren Sırbistan maçı kazandığını düşündü. Fakat sonradan oyuna giren Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubatkar sahneye çıktı. Önce golünü atan Aboubakar, daha sonra Choupo- Moting'e asist yaptı. 3-3'lük beraberlik sonrası iki ekip de ilk puanlarını aldı. Son maçlarda Sırbistan ile İsviçre; Kamerun da Brezilya ile karşılaşacak.